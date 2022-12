"On fait du coca, au fond" : qu'est-ce que le stockage de carbone, que l'UE veut développer ?

Le principe du CCS est "de mélanger les fumées qui sortent directement des usines sur des sites très émetteurs comme les cimenteries ou les centrales à charbon avec un lit liquide précis afin de provoquer une réaction chimique qui capte le CO2", explique à TF1info Samuel Marre, directeur de recherche du CNRS à l’Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux (ICMCB). "Une fois que le carbone est capté, on va chauffer ce CO2 pour le re-libérer, par exemple, dans un conteneur pour pouvoir le confiner et le transporter. Ensuite, une fois ces deux étapes réalisées, on va aller le stocker dans le sous-sol", détaille le chercheur.

Des zones de stockage situées entre 1000 et 3000 mètres sous terre qui peuvent être d'anciens champs de gaz ou de pétrole, mais aussi des "masses d'eau dans la roche stagnant entre un et trois kilomètres de profondeur, appelées aquifères salins, et présentes quasiment partout sur la planète, à la fois sous les océans et sous les parties continentales", précise Samuel Marre. "Les capacités de stockage de ces sites sont énormes et, selon les derniers chiffres, on pourrait y enfouir à peu près 100.000 gigatonnes, l'équivalent de 100 milliards de tonnes, de CO2". Des stockages également sans risques selon le spécialiste : "Le CO2, au bout de quelques années, va se dissoudre dans l'eau. On va faire du coca, au fond, en quelque sorte, puis en interagissant avec la roche, il va se transformer en calcaire. C’est donc un stockage pérenne et très sécurisé".

Et pour enfouir ce carbone dans les aquifères salins, le monde possède déjà les technologies nécessaires, via l'industrie pétrolière, habituée à effectuer ces forages et qui utilise déjà le stockage de CO2 dans un but commercial : "Elles enfouissent le CO2 pour pousser le pétrole qui reste au fond des puits" vers la surface pour l'exploiter, détaille le spécialiste. "Ces techniques ne sont pas une vue de l'esprit, ce sont des choses qui fonctionnent aujourd'hui, mais sous forme de démonstrateurs. Il en existe une cinquantaine à travers le monde, dont le plus connu est en Europe, en mer du Nord". La plateforme gazière de Sleipner, appartenant à la Norvège, enfouit ainsi depuis près de vingt ans ses déchets en CO2, soit un million de tonnes tous les ans.