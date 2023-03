Les pénuries d'eau s'aggravent, l'ONU évoque un risque "imminent" de crise mondiale

Pour cause, entre 100 et 200 km³ des réserves d'eau souterraine sont épuisés chaque année. L'utilisation de l'eau a augmenté environ de 1% par an dans le monde ces 40 dernières années, et environ 10% de la population mondiale vit aujourd'hui dans un pays où le stress hydrique (rapport entre l'utilisation de l'eau et sa disponibilité) atteint un niveau élevé ou critique, limitant "considérablement" la disponibilité de l'eau pour les besoins des personnes.

La situation est particulièrement tendue dans les villes : le nombre d'habitants des zones urbaines menacés par les pénuries d'eau devrait passer de 933 millions en 2016, et entre 1,7 et 2,4 milliards en 2050. L'Inde devrait être le pays le plus gravement touché. Selon le rapport des experts climat de l'ONU (Giec) publié lundi, "environ la moitié de la population mondiale" subit de "graves" pénuries d'eau pendant au moins une partie de l'année, des phénomènes renforcés par le changement climatique.