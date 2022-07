Réchauffement des mers : comment des poissons de la mer Rouge colonisent la Méditerranée

En 2013, selon un rapport du Centre de synthèse et d'analyse sur la biodiversité, les espèces de la mer Rouge constituaient ainsi plus du quart des captures dans l'est de la Méditerranée et certaines espèces commençaient à s'implanter jusqu'en Méditerranée de l'Ouest. "De plus en plus d'espèces se répandent dans la mer par l'effet combiné de l'ouverture du Canal et du réchauffement climatique. Ces nouvelles espèces prennent la place des espèces habituelles et modifient les écosystèmes de la Méditerranée", détaille Laurent Bopp.