Consignes des bouteilles en plastique : le coup de gueule des maires

De plus, le bénéfice écologique des consignes serait proche de "zéro", poursuivent les associations d’élus, citant l’exemple de l’Allemagne où la consigne a entraîné selon elles une "augmentation de la production et des ventes des bouteilles plastiques à usage unique".

Pour le consommateur, l’opération semble être un jeu à somme nulle puisqu’il paierait 20 centimes de plus sa bouteille et se verrait ensuite restituer l’argent avancé après l’avoir fait "déconsigner" dans un automate. Mais "c’est oublier que toutes les bouteilles ne seront pas forcément rapportées", notamment dans les zones rurales, insiste Jean-François Vigier, qui évalue à 400 millions d’euros le bénéfice qu’en tireraient les industriels de la boisson et à 320 millions le manque à gagner pour les collectivités.