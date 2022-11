Recyclage : pourquoi il ne faut pas jeter les plastiques "biodégradables" dans votre compost

Plus d'un Français sur trois a déjà adopté le réflexe : il recycle ses déchets dans des composteurs domestiques ou collectifs. Mais encore faut-il ne pas se tromper dans le contenu que l'on y dépose. En plus d'épluchures de légumes et de fruits ou autres déchets végétaux, certains usagers jettent aussi des sacs en plastique labellisés "biodégradables" ou "compostables". Mais malgré ces badges, certaines matières peuvent être toujours polluantes, faute de se dégrader complètement, alerte l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), qui appelle tout simplement à proscrire tout plastique de son compost.

"La dégradation totale de tels matériaux n'est pas garantie dans ces composteurs", explique l'agence publique dans un avis publié lundi sur son site. "L'emploi des composts peut alors présenter un risque pour l'être humain comme pour l'environnement", met-elle en garde dans un communiqué.