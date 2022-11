Relancer la centrale à charbon de Saint-Avold va-t-il plomber les émissions en CO2 de la France ?

Le décret qui rend a rendu possible la réouverture, publié courant septembre, a encadré l'activité de la centrale et le volume d'heures de production d'énergie jusqu'à la fin du mois de mars 2023. Du côté de l'exploitant, on explique que le texte peut conduire - si les besoins en énergie le nécessitent - à un fonctionnement de la tranche charbon qui entraînerait jusqu'à 1,35 million de tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère. Un volume qui pourrait être moins important, dans l'hypothèse par exemple d'un hiver très doux. "Dans l'ordre d'appel des énergies, on intervient en dernier recours, après le gaz", confie-t-on du côté de GazelEnergie. Cela signifie que le fonctionnement de la centrale sera modulé en fonction des besoins, et que toutes les autres sources de production d'énergies seront mobilisées avant que la tranche charbon de Saint-Avold ne soit activée.

Que représentent ces émissions maximales, estimées à 1,35 million de tonnes de CO2 au cours des prochains mois ? Si l'on suit les estimations de l'Ademe, cela équivaut aux émissions d'environ 435.000 voitures thermiques en l'espace d'un an. En 2021, on apprend grâce à RTE que la production d'électricité en France a engendré le rejet de 18,8 millions de tonnes de CO2. Si l'on s'appuie sur ces données, la tranche charbon de Saint-Avold représenterait un peu plus de 7% des émissions totales en France liées à l'énergie. En seulement quelques mois.

GazelEnergie ne conteste pas l'impact sur l'environnement de la réouverture de cette tranche charbon, mais précise que l'entreprise va s'acquitter d'une taxe carbone conséquente, une manière de "compenser" ces importants rejets de CO2. Le montant de cette taxe est évalué à plus ou moins 30 millions d'euros, nous précise-t-on, en application du principe bien connu du "pollueur-payeur". Ce coût ne devrait toutefois pas nuire à la rentabilité de la réouverture, qui devrait rapporter à GazelEnergie près de 150 millions d'euros, dixit France 3.