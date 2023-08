Rencontre insolite : un pêcheur croise un sanglier en pleine mer, nageant au large de Saint-Malo

"On s’est approché de lui, il en a fait autant", a témoigné le pêcheur auprès du journal Le Pays Malouin. "Il nageait très vite dans notre direction. On avait l’impression qu’il voulait monter à bord. On n’a pas insisté, on s’est écarté. On ne voulait pas le perturber". L'animal a ensuite poursuivi sa route en direction du havre de Rothéneuf, un quartier au nord-est de Saint-Malo.