REPORTAGE - A l'école des paysagistes de Versailles, on redessine le territoire

Dans l’aménagement du territoire, tout est question d’équilibre, avec l'objectif d’améliorer la vie quotidienne. Au cœur de l'École nationale supérieure de paysage, à Versailles, c'est la mission qui est enseignée aux futurs paysagistes.

Sous le regard de son créateur, Jean-Baptiste de la Quintinie, dont la statue veille sur les lieux, le paysage n’a pas changé depuis quatre siècles. Le Potager du Roi et ses allées géométriques, à quelques centaines de mètres du château, dessinent toujours le cœur de Versailles.

Redessiner le paysage

Face à ce paysage du passé, derrière les fenêtres, 130 étudiants âgés d’une vingtaine d'années apprennent, pendant trois ans, comment remodeler les paysages de demain. Ce samedi, la concentration est maximale, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Les élèves de seconde année planchent sur un exercice : remodeler à coups de crayon les paysages autour de Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis.

À l'école, le mot “changement climatique” est sur toutes les lèvres, mais surtout dans tous les esprits. Avec ses crayons et ses carnets, le paysagiste est devenu aujourd’hui un maillon indispensable dans la chaîne de l’aménagement du territoire, avec les architectes et les urbanistes. Mais ne croyez pas que tout se résout en salle de cours, chaque mois, casque et sac à dos, direction le terrain.

