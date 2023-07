REPORTAGE - À Landiras, un an après les terribles incendies, le paysage est toujours "limite désertique"

Il faudra 20 ou 30 ans pour que la forêt retrouve son apparence d'avant les incendies destructeurs de l'année dernière. Il y a un an, la Gironde était en proie à des feux qui ont ravagé plus de 20.000 hectares. Cet été, les dégâts sont toujours visibles, et la crainte de voir la catastrophe recommencer toujours présente dans l'esprit des habitants.