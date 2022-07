REPORTAGE - À la rencontre des acrobates urbains qui éteignent les vitrines allumées la nuit

Sur l’avenue la plus illuminée de Paris, il y a du travail et le rythme est soutenu. Une demi-heure plus tard, une dizaine de boutiques ont déjà été éteintes par les soins du collectif. "A quatre, on a déjà éteint 60 enseignes en une nuit !", raconte fièrement Kevin Ha, un ingénieur de 30 ans qui coordonne le groupe parisien, composé de sportifs de 18 à 36 ans.

À chaque fois, cela nécessite un peu d’escalade. Parfois, atteindre l’interrupteur au voyant rouge est plus risqué. Devant la boutique Mauboussin, il a fallu s’y reprendre à plusieurs fois. "J’ai les chaussures qui glissent", s’excuse Dali Bebabeche, bomber noir et cheveux attachés en chignon. Pour une enseigne de coiffure, il a même fallu grimper sur la façade du premier étage. Hadj Benhalima, jeune casse-cou à la silhouette fine, n’a pas hésité à tenter l’ascension.