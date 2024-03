REPORTAGE - Brésil : des drones pour reconstruire la forêt atlantique

Au Brésil, la déforestation de l'Amazonie a freiné depuis un an, après une intensification sous la présidence de Jaïr Bolsonaro. Mais dans cet immense pays, plusieurs écosystèmes restent en danger. Des Français ont ainsi entrepris de reboiser des zones abandonnées de la forêt atlantique.

Nous sommes dans une région agricole de l'État de Bahia, au nord-est du Brésil. Sur cette ancienne plantation de canne à sucre, laissée à l'abandon depuis quinze ans, un groupe de Français s'est donné une mission. Grâce à un drone, ils vont reboiser douze hectares de parcelles en seulement deux semaines. Aux manettes du curieux engin, Hugo Asselin, le cofondateur de cette entreprise parisienne dont l'objectif est de replanter des forêts tropicales à travers la planète. "C'est la mission d'une vie, et par chance, c'est mon travail aussi, donc deux-en-un", sourit-il dans le reportage de TF1 ci-dessus.

100.000 arbres plantés

Les graines sont encapsulées dans de la terre et de l'engrais naturel, pour les aider à germer. Ce drone est capable de semer 180 graines par minute, soit cinquante fois plus vite qu'une plantation manuelle, et d'atteindre des zones difficiles d'accès. En deux semaines, les Français prévoient ainsi de planter 100.000 futurs arbres sur le domaine. Et selon leurs calculs, d'ici à trente ans, une véritable forêt s'étendra sur place.

Hugo et ses collègues n'ont pas choisi cette région au hasard. Avant que les champs de canne à sucre et les pâturages ne s'imposent, le sol était recouvert ici d'une épaisse jungle, la forêt atlantique. Mais après cinq siècles d'agriculture intensive et d'urbanisation, il ne reste plus que 7% de la surface originelle de cette forêt tropicale humide le long du littoral brésilien. Pour la reproduire à l'identique, nos Français achètent leurs graines chez un collecteur local, qui les prélève parmi les quelque 20.000 espèces qu'abrite la forêt.