REPORTAGE - Effets de la sécheresse en France : un lac alpin en péril

Il n'y a aucun touriste sur le plan d'eau. Les riverains ont le lac pour eux. Si peu d'eau lors des vacances de la Toussaint, ils n'avaient jamais vu ça. "En cette saison, le lac n'a jamais été aussi vide. C'est triste. Cela fait mal au cœur", raconte une habitante au micro de TF1.

En temps normal et à la même saison, la surface de l'eau du lac de Serre-Ponçon se trouve dix mètres plus hauts. Pour naviguer en ce moment, il faut connaître les lieux et redoubler de vigilance. "Comme le niveau d'eau descend, il y a plein de nouveaux affleurements qui apparaissent, des roches à nu qui émergent. Avec ça, on peut couler un bateau", explique David.

Une sécheresse qui pourrait avoir des conséquences irréversibles sur la nature. Cela inquiète les habitants et professionnels comme Quentin Groetzinger, guide de pêche. Il redoute une diminution des ressources en poisson. "Cela peut poser un problème pour le brochet, car il a besoin de supports végétaux pour se reproduire. Et ces végétaux ne sont pas forcément dans l'eau si le lac est trop bas, et de ce fait ces poissons n'ont pas la possibilité de se reproduire", affirme le pécheur.