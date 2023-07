REPORTAGE - La posidonie : cette plante sous-marine indispensable, qui fait respirer la Méditerranée

Chaque brin de posidonie est aussi inspecté et répertorié. Si l'on apporte tant de soins à ces plantes, c'est qu'elles sont essentielles à la vie en Méditerranée, notamment pour la production d'oxygène. Alors, là où les herbiers ont été arrachés par les bateaux, nos jardiniers des mers les repiquent. Une fois fixée, la posidonie va pouvoir redévelopper ses racines. La plante pousse très lentement, un centimètre par an, et le travail est colossal. Mais chaque jour, la posidonie regagne du terrain.