REPORTAGE - Où vont les eaux usées ? Suivez leur circuit méconnu, de nos maisons jusqu'à leur retour en rivière

L’eau et les déchets qu'elle charrie proviennent des lavabos, des éviers, et des sanitaires. En 24 heures, ces eaux usées auront été entièrement dépolluées, et finiront leur course dans une rivière. Mais avant cela, elles devront suivre un processus complexe. Un premier filtre extrait ce que les Français jettent dans leurs canalisations. On aperçoit un masque chirurgical, mais aussi des canettes de boisson, ou un sachet de chips. Parfois, c’est plus original, nous explique un technicien. "On a retrouvé des armes, des portefeuilles, des doudous aussi...", énumère Paul.