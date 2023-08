REPORTAGE - Sécheresse dans le Gard : le village d'Alzon vit désormais presque sans eau

Plus question d’utiliser la machine à laver ou le lave-vaisselle. Il faut stocker le maximum de bouteilles d'eau, et en utiliser le moins possible. Les trois réservoirs du village sont à sec. Or, en été, la population du village est multipliée par deux, et la mairie en est réduite à distribuer des packs d’eau. Comme dans plusieurs dizaines de communes en France, les pluies tardives n'ont pas permis de remplir les nappes phréatiques qui alimentent Alzon.