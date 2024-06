En 2023, en France, l'électricité produite par des éoliennes a battu des records. Elle représente désormais 10% de notre production et les parcs les plus anciens doivent déjà être remplacés. Mais rien ne se perd, a constaté le 20H de TF1.

L'opération est impressionnante et délicate, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Ce sont 280 tonnes d'aciers que les engins manipulent avec précaution. Après quinze ans de service, des éoliennes de première génération sont démontées, mais elles ne seront pas détruites et serviront sur d'autres parcs. Ces éoliennes fonctionnent encore, mais EDF a choisi de les remplacer par des machines plus performantes.

Éoliennes reconditionnées

Récupérer et réparer de vieilles éoliennes pour les vendre, c'est l'activité principale de l'entreprise Mywindparts, une des plus connues du secteur. La caméra de TF1 a pu pénétrer à l'intérieur de l'une des éoliennes, où il faut tout inspecter, tout vérifier, avant de pouvoir la revendre. Ainsi reconditionnée, elle pourra encore produire de l'électricité pendant plusieurs années. Et elle coûte beaucoup moins cher que si elle était neuve : environ 800.000 euros, contre 1,5 million à l'origine.

Parmi les acheteurs principaux des éoliennes d'occasion, il y a l'Europe de l'Est ou l'Afrique du Nord, attirés par les prix cassés. Mais pas seulement : les nouvelles machines sont plus hautes que les anciennes, elles ne sont pas autorisées partout. La France compte environ 10.000 éoliennes sur son territoire. La majorité d'entre elles ont été installées au début des années 2000. Maintenant, les parcs doivent être renouvelés. D'ici à 2030 environ, 500 éoliennes devraient être démantelées et remplacées chaque année.