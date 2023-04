REPORTAGE - Espagne : la guerre de l'eau est déclarée dans le "potager de l'Europe"

C’est l’une des plus grandes zones humides d’Europe. Sur des images tournées il y a six ans, ses marais s'étendaient à perte de vue. Mais aujourd’hui, le parc national espagnol de Doñana ressemble à une plaine aride, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article. 60 % des lagunes sont à sec, au grand dam de Juanjo Carmona. Ce militant écologiste, rencontré par notre équipe, nous montre l'étendue du désastre, dans ce parc qu'il parcourt chaque jour.