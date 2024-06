Depuis son introduction accidentelle dans l'Hexagone en 2004, le frelon asiatique a colonisé tout le territoire métropolitain. Chaque année, certains apiculteurs voient une partie de leurs ruches attaquées par l'insecte. Pour lutter contre le frelon, ils installent des pièges et limitent l'entrée dans leurs ruches.

C'est un fléau contre lequel les apiculteurs ont appris à se prémunir. Pour lutter contre les frelons asiatiques capables de décimer des ruches entières, le groupement de défense sanitaire des abeilles (GDSA) de Savoie a mis en place 1100 pièges au printemps les empêchant d'agir.

"J'avais des pièges maison bricolés qui n'étaient pas suffisamment sélectif, maintenant on a trouvé des pièges sélectifs qui attrapent uniquement du frelon", explique Yves Rumiano, apiculteur au Gaec Rumiano. En effet, grâce à des petits trous situés sur les côtés du piège, les petits insectes qui ont été attirés par l'appât peuvent s'échapper, contrairement aux frelons asiatiques retenus à l'intérieur du système.

Éliminer les reines fondatrices

Pour limiter les attaques dévastatrices des frelons en automne, au moment où les ruches deviennent leur seul garde-manger, les pièges ont été installés dès le mois de mai. En effet, c'est à cette période que les reines fondatrices ébauchent leur nouveau nid et pondent des oeufs, dont les larves deviendront en automne leurs ouvrières. "Eliminer les fondatrices au printemps a pour objectif de limiter l'extension et le nombre de nids futurs", abonde Yves Bonnivard, animateur du réseau frelons asiatiques pour la Savoie au sein du GDSA du département.

Il est aussi possible de faire appels à des professionnels pour détruire les nids de frelons asiatiques. Autre technique: réduire la taille de l'entrée dans les ruches. C'est ce qu'a mis en place Mickaël qui a perdu 20 ruches il y a deux ans. "Le frelon a plus de mal à venir attaquer, et à rentrer dans la ruche", commente l'apiculteur savoyard.

Certains apiculteurs proposent aussi des pièges sur les marchés, comme dans les Pyrénées-Atlantiques, et appellent les particuliers à en installer chez eux. Il est aussi possible d'en fabriquer un soi-même, par exemple avec un mélange de sirop, de bière et de vin blanc.

Si le frelon asiatique a colonisé toute la France métropolitaine depuis son introduction dans l'Hexagone en 2004, il n'est pas le seul prédateur des abeilles. L'acarien parasite, le varroa, est aussi l'une de ses principales menaces.