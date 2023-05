REPORTAGE - Gabon : quand les éléphants de forêt s'approchent des villes

Dans cette forêt dense de l'ouest du Gabon, qui abrite de nombreuses espèces, l'une d'entre elles est particulièrement difficile à observer. L'éléphant de forêt règne sur le territoire et n'aime pas que l'on vienne troubler sa tranquillité, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Moins connu que son cousin de la savane, l'éléphant de forêt est plus petit, pour mieux se faufiler entre les arbres, et ses défenses sont plus minces.