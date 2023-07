REPORTAGE - "On se bat avec des arrosoirs" : les Grecs démunis face aux flammes, les pompiers sont débordés

Le sol encore fumant, pulvérisateur à la main, un habitant de Loutraki (Grèce) tente d’éteindre les dernières flammes devant sa maison, sauvée de peu par les pompiers. "Ils ont fait un bon travail, surtout avec les hélicoptères, ils ont sauvé ma maison", témoigne-t-il. Mais la surface ravagée par les feux est trop importante. Les pompiers ne peuvent pas intervenir partout. "Là ce matin, on est tout seuls, on se bat avec des arrosoirs. J'ai appelé, mais personne ne vient, et si on ne fait rien, tout le village va brûler", s'inquiète un riverain.