REPORTAGE - Montée des eaux : le "Signal" de Soulac, détruit avant d'être englouti

En Normandie, les falaises se creusent. La mer avale chaque hiver de 50 centimètres à un mètre de la côte, menaçant désormais des bungalows. Des éboulements se produisent régulièrement. Pour éviter des catastrophes, la mairie n'exclut pas de passer par des expropriations. La Méditerranée n'est pas non plus épargnée, avec la Camargue en première ligne. Les Saintes-Maries-de-la-Mer, une des villes les plus directement menacées, pourraient même devenir une presqu'île.