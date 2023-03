REPORTAGE - Salon de l'Agriculture : quand les enfants découvrent les animaux de la ferme

Certains jettent à la volée de grosses poignées de foin, d'autres glissent des brindilles au compte-goutte entre les barreaux de l'enclos. Quelle que soit la stratégie, les enfants tiennent à ce que les vaches du Salon de l'agriculture ne manquent de rien. Hissés sur la pointe des pieds, les plus petits tentent aussi de caresser les animaux. Malgré des bras pas toujours suffisamment longs pour arriver à leur fin, certains parviennent tout de même à toucher le flanc d'une vache. "C'était un petit peu doux", lance une petite fille dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article.

En pleine observation, leur cerveau bouillonne d'interrogations : "à ce qu'il paraît, les ânes sont bêtes", murmure une fillette. À la question "à quoi servent les vaches ?", les plus petits répondent qu'elles "font du lait, qu'on boit tous les matins". La version des plus grands, en revanche, est un peu plus cruelle : "On peut la manger", lâche une jeune fille.