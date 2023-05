REPORTAGE - Sécheresse en Espagne : les détournements illégaux aggravent la crise de l'eau

Au total 26 millions de m³ d’eau ont été volés, soit 10 millions d’euros perdus pour le gouvernement de la province. Mais surtout, la principale réserve d’eau de la région est désormais presque à sec. Plein dans les années 1990, le réservoir géant de la Viñuela n'atteint plus que 9% de sa capacité maximale. "À ce niveau, on peut considérer que le réservoir est mort, à cause de ces vols, il a été surexploité", nous explique le spécialiste Rafael Yus,

Il a mené une étude sur l'alimentation en eau des parcelles agricoles de toute la région, qui démontre que la réserve de la Viñuela arrose le double d'hectares prévu, en grande partie à cause des vols d'eau. Cette ponction clandestine a permis un arrosage agricole "bien au-delà des ressources disponibles", déplore le scientifique. C’est seulement depuis un an que l’eau de cette réserve à l'agonie n’est plus distribuée aux agriculteurs.