REPORTAGE - Sécheresse : en Haute-Loire, un village obligé de pomper l'eau d'un lac

Dans le bar du village, les villageois imaginent déjà les pires scénarios. "Il y aura peut-être des coupures dans la journée", redoute un habitant, "on ne peut pas vivre sans eau, et c’est bien inquiétant", renchérit une autre. Il est impossible pour Jérôme Gazanion, éleveur laitier, de se priver d’eau. Il a 130 vaches, et toute sa production de lait en dépend. Près de 10 mètres cubes d’eau lui sont nécessaires chaque jour. Le raccordement au lac n’est que temporaire, il reste trois mois à la commune pour trouver une autre solution.