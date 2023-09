REPORTAGE - Crise de l'eau : Mayotte subit une sécheresse historique

L'île connaît sa pire sécheresse depuis 60 ans, et les nappes phréatiques sont au plus bas. Simon, un enseignant, nous raconte son quotidien sans eau, ou presque. Ce dimanche matin, il avait encore de l'eau au robinet, mais le temps est compté avant la prochaine coupure. Alors, il fait des réserves. Sur l'île, le pack d'eau coûte entre cinq et huit euros, soit quatre fois plus cher que dans l'Hexagone.