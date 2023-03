REPORTAGE - Érosion et montée des eaux : comment Quiberville anticipe l'inéluctable

La construction du nouveau camping, à 700 mètres de la côte, devrait être achevée cet été. Mais s'adapter à la montée des eaux a un prix : 8,5 millions d'euros pour ce projet. L'Union européenne n'en finance que les deux tiers, alors la commune s'est endettée. "C'est un des plus gros investissements que la commune a réalisés", nous explique Jean-François Bloc, maire de Quiberville. "Mais ceci est une façon de dire : 'on anticipe pour ne pas se retrouver dans l'urgence'. On a mis dix ans pour monter ce projet", explique l'édile.