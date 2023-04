REPORTAGE - Le lac d'Annecy : pourquoi son eau est la plus pure d'Europe

C'est donc dans ces bassins qu'arrivent désormais, chaque jour, l'eau mousseuse de la douche, les résidus de liquide vaisselle et le contenu des toilettes de 200.000 habitants. Une fois traitée, l'eau peut retourner dans la nature sans conséquence pour l'environnement. Le problème des eaux usées a été réglé, mais rien n'est acquis. L'urbanisation galopante et la circulation automobile qui peut atteindre 35.000 véhicules par jour, rejettent en effet dans le lac des plastiques, des particules fines, ainsi que des hydrocarbures. La solution pourrait venir des roseaux, qui fixent les polluants et font office de filtre.

