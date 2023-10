REPORTAGE - Les marais de Santoña : le sanctuaire espagnol des oiseaux migrateurs

Vu du ciel, c'est une toile abstraite aux couleurs et aux formes irréelles, un décor façonné par les marées. "C’est à marée basse que les oiseaux viennent se nourrir. Ici, c’est un peu leur garde-manger", explique Alfonso Martinez Pla, un photographe amoureux de cette région d'Espagne. 6.000 hectares de marais, parsemés de coquillages : une bénédiction pour les oiseaux migrateurs. C'est un environnement très spécifique et très variable, où se mélangent eau douce et eau salée. Mais attention, car le niveau monte rapidement.