REPORTAGE - Saint-Brévin : des tonnes de déchets menacent de se déverser dans l'océan avec les grandes marées

Dans La Manche et sur la côte Atlantique, les grandes marées d'équinoxe débutent ce dimanche. Mais à Saint-Brevin, cette montée des eaux n'est pas une bonne nouvelle, car l'érosion à découvert une ancienne décharge. Des tonnes de déchets que les grandes marées pourraient emporter au large.

C'est une course-contre-la-montre qui s'est engagée, samedi 9 mars, sur la commune de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique. Alors que les grandes marées font leur arrivée ce dimanche, et jusqu'à mardi, plus de 70 personnes se sont mobilisées sur la côte pour participer au nettoyage des bords de Loire avec un objectif particulier cette année : ramasser des tonnes de déchets qui jonchent les berges de la commune avant que la montée des eaux ne les emporte. Des détritus qui ont fait leur apparition lorsque l'érosion a mis à nu une partie d'une ancienne décharge communale, fermée dans les années 80.

Le site, simplement recouvert d'une couche de terre, refait surface petit à petit, mettant au jour d'importantes quantités de déchets. "Vous avez des pots de peinture, de l'essence, à l'époque il n'y avait pas de tri, il n'y avait pas de déchetterie, tout est là. Il faut faire quelque chose", s'inquiète ainsi Claude, l'habitant qui a découvert le problème, dans le reportage en tête de cet article.

Une goutte d'eau

Ce samedi, des dizaines d'habitants se sont organisés en urgence pour collecter un maximum de déchets. "Tout ce qui sera ramassé ne sera pas à la mer", se réjouit un participant, "tout en sachant qu'on n'en verra pas le bout, parce qu'on s'attaque à une montagne", tempère-t-il rapidement. Et pour cause : en quelques heures, les volontaires ont rempli une benne entière. "Une goutte d'eau, mais il faut le faire", tente de positiver un militant.

Pour sa part, la mairie de Saint-Brevin assure qu'elle va sécuriser le lieu dans les prochains mois. Mais elle réfléchit surtout à un moyen de démanteler le site. "À cette heure-ci, il reste encore certaines inconnues : le délai, le coût et la technique employée. Mais on compte effectivement sur un appui très fort de la part de l'État", explique Marie Brard-Robert, première adjointe au maire. Une action à mener qui n'empêchera pas, pour cette année, d'importantes quantités de déchets de se retrouver emportées dans l'océan lors des grandes marées. Et le site de Saint-Brévin n'est pas la seule concernée. En France, une centaine de décharges sont dénombrées sur tout le littoral.