REPORTAGE - Sécheresse dans le Var : quand un fleuve disparaît

Nous poursuivons le chemin tout au long de l'Huveaune, jusqu'à Marseille. Le gazon d'un terrain de golf local, vu du ciel, ressemble à un patchwork de vert et de jaune. Face à ces épisodes de sécheresse répétés, le directeur cherche à s'adapter. "Ça nécessite des graminées plus exotiques", nous explique-t-il, "qu'on trouve sous latitudes beaucoup plus au sud, comme l'Andalousie ou le Maroc, et qu'on commence à implanter depuis 3-4 ans sur Marseille".