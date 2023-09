REPORTAGE - Découvrez le Sillon de Talbert : trois kilomètres de galets, de sable... et d'évasion

Quelques heures plus tard, la mer libère le sillon, ouvrant la voie aux ostréiculteurs. À l'extrémité, il y a le parc à huîtres de Bénoît Le Bot, ostréiculteur de Pleubian (Côtes-d'Armor), situé à trente minutes de tracteur. "On passe d'un paysage dunaire et de sable fin à une vue comme si on était sur Mars. À l'horizon, on a des rochers, des mélanges de galets, c'est assez impressionnant et magnifique" jubile Benoît Le Bot. Si le sillon offre aux professionnels un cadre de travail rêvé, il est surtout indispensable à l'activité. "Il nous protège des tempêtes en hiver et sans cette protection, on ne pourrait pas travailler, tout serait embarqué", nous explique l'ostréiculteur.

Sur le sillon, le temps est compté et il faut être astucieux pour œuvrer avec les marées. "Quand elle est haute, le casier se lève sur son axe et quand elle est basse, il redescend et on entend les huitres rouler à l'intérieur pour les façonner", poursuit Benoît Le Bot. Et une fois les huîtres arrondies et déposées dans l'assiette, quoi de mieux que de les déguster face au sillon ? Une curiosité touristique et géologique, si imposante et fragile à la fois, à préserver contre vents et marées.