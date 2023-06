REPORTAGE - Stocamine : que faire des 40.000 tonnes de déchets toxiques enfouis sous terre ?

Mais que faire de ces déchets ? La réversibilité, c’est-à-dire tout remonter, devait être possible durant 30 ans. Là encore, rien ne se passe comme prévu, car la mine "travaille" : la pression sur les galeries est plus puissante qu’imaginée au départ. On renforce comme on peut avec des lames métalliques et des boulons géants. À certains endroits, tout s’effondre. Pour les mineurs, ces conditions ne permettent plus la remontée des déchets.

Pour les défenseurs de l’environnement, la nappe phréatique, la plus grande réserve d’eau potable d’Europe, est menacée. Bien sûr, les déchets sont 500 mètres plus bas, mais tous les spécialistes sont d’accord : avec le temps, l’eau remplira les galeries, un phénomène appelé "l’ennoyage", et se mélangera aux différents polluants. En se refermant ainsi sur elle-même la mine créera un effet piston, qui poussera l’eau polluée vers la nappe phréatique.