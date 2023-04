REPORTAGE - Transformer l'écorce de riz en charbon végétal, un recyclage au potentiel immense

Simple, bon marché et facile à développer, la production du biochar a été reconnue par les climatologues du Giec parmi les technologies indispensables pour tenter de limiter le réchauffement climatique. Ce qu'on appelle aujourd'hui biochar avait été repéré par des scientifiques dans le sol amazonien à la fin du siècle dernier, et semble avoir été produits par les populations amérindiennes pendant plusieurs siècles. L'excellence du terreau ainsi obtenu a incité les chercheurs à reproduire cette technique oubliée.

"Cela marche très bien", salue Philippe Ciais, chercheur au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE). Reste à savoir maintenant s'il est possible d'accélérer sa production, pour parvenir à peser réellement dans la dynamique des émissions. "Est-ce que l'on peut vraiment développer une filière biochar qui séquestrerait des millions de tonnes par an, dont on aurait besoin pour nous aider dans la lutte contre le changement climatique ? On ne sait pas encore", constate prudemment le spécialiste.

Dans un rapport publié en avril 2022, les experts de l'ONU soulignaient plus largement que le captage et le stockage du CO2 de l'air et des océans était nécessaire, quel que soit le rythme auquel les pays parvenaient à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Selon les scénarios les plus ambitieux, il faudrait extraire plusieurs milliards de tonnes de CO2 de l'atmosphère chaque année d'ici à 2050, sachant que les émissions grimpent actuellement à environ 40 milliards de tonnes par an.