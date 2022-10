Mobilisation "anti-bassines" dans les Deux-Sèvres : 61 gendarmes blessés dont 22 sérieusement

Une manifestation émaillée de heurts violents. Le rassemblement, organisé ce samedi 29 octobre à Saint-Soline (Deux-Sèvres), contre une "mégabassine" pour l'irrigation agricole, a comptabilisé une soixantaine de blessés du côté des gendarmes, ainsi qu'une trentaine de blessés du côté des manifestants. Il avait pourtant été interdit par la préfecture.

Des chiffres confirmés par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a indiqué sur Twitter ce samedi soir que "61 gendarmes ont été blessés, dont 22 sérieusement". "Ce chiffre démontre que ce n'était pas une manifestation pacifique, mais un rassemblement très violent". "J'espère que toutes les forces politiques républicaines condamneront ces violences", a-t-il ajouté, tandis qu'il était de retour à Paris dans la soirée afin de "suivre depuis Beauvau l'évolution de la situation à Sainte-Soline".

Parmi la trentaine de manifestants blessés, dont certains à cause de jets de grenades lacrymogènes, dix ont été pris en charge par les pompiers et trois ont été hospitalisées, selon le collectif "Bassines Non merci", composé d'associations environnementales, d'organisations syndicales et de groupes anticapitalistes. Des élus ont également été molestés.