Le service européen de Surveillance de l'atmosphère Copernicus (CAMS) alerte sur l'arrivée d'un nouvel épisode important de sable du Sahara. Les taux de pollution aux particules fines pourraient être particulièrement élevés. Avec des risques pour la santé des populations du sud-est de l'Europe.

Alerte aux particules fines dans le sud-est de l'Europe et de la Méditerranée. Le service de Surveillance de l'atmosphère Copernicus (CAMS) alerte sur l'arrivée d'un épisode de poussières du Sahara cette semaine, avec un pic qui devrait être atteint jeudi 13 ou vendredi 14 juin. Les concentrations de particules fines, PM10 - soit les particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres -, pourraient être particulièrement élevées au passage de ce nuage.

Copernicus

Si la France devrait être épargnée, la Bulgarie, la Grèce et Chypre seront en alerte. L'épisode devrait durer plusieurs jours et exposer les populations à d'importantes concentrations de particules fines, avec des seuils qui pourront être nettement supérieurs à 50 µm/m3, soit le chiffre établi par l'Union européenne pour garantir une qualité de l'air convenable pour la santé des personnes. Jeudi, notamment, les concentrations de PM10 pourraient atteindre les 100 µm/m3, soit une très mauvaise qualité de l'air, selon l'indice établi par l'Agence européenne pour l'environnement.

Troisième épisode en 15 jours

Cet épisode est le troisième depuis le début du mois de juin. "Le transport de poussières sahariennes à travers la Méditerranée vers l'Europe n'est pas inhabituel. Mais les observations montrent une augmentation de l'intensité et de la fréquence de ces événements dans certaines parties de l'Europe au cours des dernières années, ce qui souligne l'importance d'une surveillance continue de notre atmosphère pour comprendre comment la qualité de l'air pourrait changer en fonction de ces épisodes", détaille Mark Parrington, scientifique principal au service de surveillance de l'atmosphère Copernicus, dans un communiqué.

Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), les particules fines contenues dans les poussières de sables du Sahara sont "une sérieuse menace pour la santé humaine". Elles peuvent occasionner des irritations et des problèmes respiratoires, particulièrement pour les personnes les plus fragiles. Pour les particules inférieures à 10 micromètres, le risque est qu'elles soient inhalées et qu'elles se déposent dans le nez, la bouche et les voies respiratoires. Elles peuvent alors provoquer des "affections respiratoires (asthme, trachéite, pneumonie, rhinite allergique, silicose etc.)"