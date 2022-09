Risque de marée noire à Gibraltar : du fioul atteint les plages après la collision de deux cargos

Selon le biologiste marin Lewis Stagnetto, du projet Nautilus, auprès de la BBC, l'odeur de carburant était palpable à l'extérieur du port, sur le littoral ouest de Gibraltar, vendredi. Bien que le navire se soit échoué sur le côté est du rocher, au large de la baie de Catalogne, les défenseurs de l'environnement ont déclaré que le pétrole s'était infiltré autour de la pointe la plus au sud du rocher vers sa rive ouest, sur la baie de Gibraltar. La marina Mid Harbor, sur la rive ouest, a été fermée préventivement pour le weekend.

"Tout le monde est en état de choc en ce moment", a déclaré le scientifique. Les ONG de Gibraltar recherchent tous les types d'animaux qui auraient pu être touchés. "Le plus gros problème avec les marées noires, c'est que tout le monde se concentre sur la substance noire, alors que c'est du diesel qui s'écoule. Nous avons vu un peu de fuel lourd par endroits, mais dans l'ensemble le fuel est du diesel. En devenant plus visqueux, il infecte tous les animaux et pollue l'écosystème."