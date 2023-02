Risques climatiques : huit régions françaises parmi les plus menacées dans le monde

Sa méthodologie s'est concentrée sur le risque pour les bâtiments posé par huit conséquences du réchauffement climatique : les inondations fluviales et de surface, les inondations côtières, la chaleur extrême, les incendies de forêt, les mouvements de terrain (liés à la sécheresse), les vents extrêmes et le gel-dégel. Il en ressort que trois pays : la Chine, les États-Unis et l'Inde, concentrent à eux seuls 80% des 50 territoires les plus à risque. Pour l'Europe, c'est le land allemand de Basse-Saxe qui est le territoire le plus exposé (56e rang mondial).

Mais la France n'est pas en reste - même si elle ne figure pas dans le haut du classement - puisque huit régions sont parmi les 10% les plus menacées au monde. Premières victimes potentielles des conséquences du changement climatique, les Hauts-de-France se placent au 121e rang mondial. Puis viennent la Provence-Alpes-Côte d’Azur (176e), le Grand Est (200e), l'Occitanie (237e), les Pays de la Loire (239e), la Nouvelle-Aquitaine (243e), l'Auvergne-Rhône-Alpes (253e) et la Normandie (260e).

Pour expliquer l'intérêt de ce rapport inédit - qui n'est pas scientifique - Rohan Hamden, le directeur général de XDI, a souligné qu'il a été fait "en réponse à des demandes provenant d'investisseurs (...) dans la mesure où les infrastructures bâties se superposent généralement à des niveaux élevés d'activité économique et de valeur en capital". Et de prendre l'exemple de villes comme Londres, Milan, Munich et Anvers, véritables poumons économiques, qui sont situées dans certains des États européens les plus menacés par les phénomènes météorologiques extrêmes.