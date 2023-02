Risques d'érosion : 20% des côtes françaises sont-elles vraiment menacées ?

Pour comprendre l'origine du chiffre brandi par Bérangère Couillard, il faut s'intéresser au travail d'un organisme public nommé le Cerema. Ce centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement est à l'origine d'un "indicateur national de l’érosion côtière", réalisé à la demande du ministère de la Transition écologique et solidaire. Son but est de proposer "un état des lieux de l’évolution du trait de côte sur le littoral français".

Afin de mesurer l'ampleur de l'érosion dans les secteurs côtiers qui sont touchés, le Cerema étudie l’évolution de la position du "trait de côte" à travers le temps. "La tendance d’évolution (c’est-à-dire l’évolution de la position du trait de côte dans le temps) est calculée ponctuellement sur des profils (profils perpendiculaires au rivage et distants de 200 m)", apprend-on. L'ensemble des côtes françaises est passé au peigne fin, puisque les calculs "ont pu être réalisés sur 22.979 profils (17.156 en métropole et 5.823 en Outre-mer)". Un processus de suivi s'opère grâce à l'usage d'un logiciel spécialement mis au point, "régulièrement amélioré et mis à jour".