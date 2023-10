Risques climatiques : les primes des assurances auto et habitation pourraient augmenter

La hausse proposée est importante : la CCR, qui gère la réassurance des risques de catastrophes naturelles, souhaite une augmentation de 12 à 22% pour l'habitation, et de 6 à 16% sur les voitures. Sur une prime moyenne de 268 euros pour l'habitation, cela représente 20 euros de plus par an.

La fédération France Assureurs, qui rassemble les sociétés d'assurance privées, juge pour sa part la hausse trop élevée, dans une période d'inflation et de difficultés de pouvoir d'achat pour les Français. Elle propose d'augmenter de 12% à 18% la part de la surprime sur les contrats d'habitation, soit environ 12 euros par an (et donc un euro de plus par mois et par contrat). France Assureurs ne s'est pas prononcé sur la hausse de la surprime automobile.