Rizières de Camargue : un herbicide fait débat... mais ce produit n'est pas interdit

Le gouvernement vient d'autoriser pour une durée de 120 jours un produit phytosanitaire pour désherber les rizières camarguaises. Un choix dénoncé par les élus locaux, dont la maire des Saintes-Maries-de-la-Mer. L'autorisation de mise sur le marché de ce produit est en cours d'instruction en Europe.

Dans les rizières de Camargue, les producteurs peuvent épandre depuis le 14 mars et jusqu'au 11 juillet un herbicide – l'Avanza – pour désherber les parcelles. L'autorisation a été donnée par le ministère de l'Agriculture, au titre d'une dérogation, et pour une durée 120 jours. Cela veut-il dire que ce produit est interdit, comme l'ont avancé certains ?

Non. Car en réalité, "cet herbicide est en attente d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) au niveau européen", précise le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Agriculture. "Le processus est déjà très avancé et, dans le cadre de cette procédure, les États européens sont autorisés à prendre ce genre de dérogation", précise-t-on.

193 dérogations en France pour utiliser des pesticides

C'est d'ailleurs la quatrième année que la France autorise les producteurs de riz à utiliser cet herbicide. En Europe, les autres pays concernés sont l'Espagne, la Grèce, le Portugal et l'Italie. Le ministère rappelle aussi que ce type de dérogation est monnaie courante : "Il n'y a rien d'exceptionnel : en 2023, 193 dérogations de ce type ont été prises en France."

Pour le ministère, ce produit n'entre donc pas dans le sujet des "impasses" : ces cultures pour lesquelles des traitements ont été retirés et pour lesquels les agriculteurs peinent à trouver des alternatives.

Des zones de captage d'eau potable trop proches ?

L'usage de l'Avanza est limité aux parcelles déjà semées en 2023 ou sujettes à des difficultés de désherbage ; à celles qui sont situées en dehors du périmètre de protection de captage pour l'alimentation en eau potable ; pour une quantité maximale de 6750 litres.

Mais les élus locaux sont vent debout. Cette molécule est en effet classée "toxique pour les organismes aquatiques", comme de très nombreux produits phytosanitaires. Les inquiétudes portent sur la spécificité de la zone, avec les rizières situées à proximité de zones de captage d'eau potable.

La maire des Saintes-Maries-de-la-Mer, Christelle Aillet, s'en est émue sur Facebook : "La commune ne peut concevoir qu'une telle autorisation puisse mettre en danger les milieux naturels saintois, mais également la population saintoise à travers la distribution de l'eau potable." Le réseau de la commune vient surtout du petit Rhône, et l'élue craint une contamination.

On autorise un produit dont personne ne sait mesurer la présence dans l'eau Gaël Hemery, directeur de la Réserve naturelle de Camargue

Gaël Hemery, directeur de la Réserve naturelle nationale de Camargue, rejette, lui, l'argument du gouvernement selon lequel les rizières situées près des zones de captage d'eau potable sont préservées de tout traitement chimique. "Ils ne connaissent pas la Camargue", raille-t-il. "L'eau des rizières s'écoule dans des canaux qui se jettent dans le Rhône."

La situation est d'autant plus inquiétante, explique ce responsable, que ce produit, peu utilisé en Europe du fait du faible nombre de producteurs de riz sur le continent et de son autorisation sur le marché en cours d'instruction, n'est pas traçable. "On autorise un produit dont personne ne mesure et ne sait mesurer la présence dans l'eau", s'étonne le directeur.

La maire LR des Saintes-Maries dit se réserver "le droit d'attaquer en référé-suspension cette décision devant la justice administrative".

Face aux critiques, le ministère de l'Agriculture rappelle que le riz français n'est traité "que" par six substances actives (huit produits phytosanitaires au total) quand celui cultivé en Inde ou au Pakistan (43% de notre consommation) est traité par 31 substances actives, dont 18 interdites en France et en Europe, car jugées trop nocives pour l'environnement. "Si on interdit tout produit phytosanitaire dans nos rizières, il n'y a plus de culture de riz en France, illustre l'entourage d'Agnès Pannier-Runacher. Et on importera tout notre riz de pays qui le produisent dans des conditions environnementales, sanitaires et sociales déplorables."

"On peut toujours dire que c'est pire ailleurs, mais ce n'est pas un argument très rassurant", réagit Gaël Hemery. "La solution, pour les riziculteurs français, c'est de limiter au maximum les intrants, d'aller vers le bio et d'utiliser des produits dont la durée de vie est la plus courte possible et non toxiques pour les milieux aquatiques." Le directeur de la réserve naturelle voit régulièrement arriver des pics de pollution, en lien avec les différents pesticides utilisés, dans l'étang de Vaccarès, pourtant protégé.

Le gouvernement doit présenter dans les jours qui viennent sa nouvelle stratégie EcoPhyto, repoussée pendant la crise agricole, censée acter la façon dont la France va réduire de moitié l'usage des pesticides d'ici à 2030.