Finistère : après un nouveau risque d'échouage, le baleineau probablement tiré d'affaire

Renvoyé à la mer depuis la plage de Ty Anquer de Ploéven dans la nuit, à minuit et demi, le baleineau de 12 mètres a été observé ce mardi devant Douarnenez, entre la plage du Ris et le site naturel des Plomarc’h, rapporte Ouest-France. Il a notamment été suivi par les agents de l’Office français pour la biodiversité (OFB) et du Parc naturel marin d’Iroise entre 8h et 11h, et identifié comme le même animal que celui échoué lundi. Ce dernier avait été observé depuis environ un mois dans la baie de Douarnenez, dont il ne sort pas.

Selon le quotidien régional, les fonds sableux sont plats et les tirants d'eau faibles dans cette zone. "Là où il se trouve, au moment où je vous parle, il y a 2m50 d'eau à peine et la mer va bientôt commencer à descendre", avait témoigné un habitant de Douarnenez auprès de France 3 Régions.