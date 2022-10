Royaume désertique, l'Arabie saoudite va accueillir les Jeux asiatiques d'hiver en 2029

Cet événement, mettant à l'honneur des compétitions de ski, de snowboard, de hockey sur glace et de patinage artistique, sera composé de 47 épreuves au total, dont 28 sur neige et 19 sur glace. Pour l'accueillir, Riyad - qui ne fait plus mystère sur sa volonté de peser sur l'échiquier sportif international, en organisant notamment le Dakar, le plus célèbre des rallye-raid - va faire sortir de terre un complexe pharaonique en altitude.

Plus ambitieux que "The Line" et "Oxagon", qui composent Neom, le secteur "Trojena" prévoit la construction d'une station de ski de nouvelle génération, haut de gamme et éco-responsable, dans les monts de Madian, avec des pistes en plein air, ouvertes toute l'année, à plus de 2000 mètres d'altitude. L'ensemble "connecté" et "expérimental" comprendra aussi un lac artificiel d'eau douce, des chalets, des manoirs, des hôtels de luxe, des centres commerciaux ou encore un observatoire.