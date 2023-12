S-métalochlore, prosulfocarbe, flufénacet... Ces pesticides qui créent la polémique en Europe

L'ONG Générations futures a décidé de lancer des actions juridiques contre la prolongation d'utilisation de cinq substances pesticides en Europe. Des initiatives qui viennent s'ajouter à celle déjà annoncée contre le renouvellement du glyphosate. Ces produits sont fortement contestés, soupçonnés pour certains d'être cancérogènes.

Ce sont des produits régulièrement pointés du doigt par les ONG, mais dont l'Europe a toujours prolongé les autorisations d'utilisation. Lundi 11 décembre, Générations Futures a annoncé lancer des actions juridiques au niveau européen contre les décisions prises pour cinq substances pesticides : les herbicides S-métolachlore, prosulfocarbe, chlorotoluron et flufénacet et le fongicide tébuconazole.

Ces produits, parmi les plus utilisés dans l'agriculture, sont souvent pointées du doigt pour leur dangerosité sur la santé. Ils ont été choisis par Générations Futures en raison du risque d'exposition de la population française à ces substances et de leur toxicité.

Générations Futures

Le prosulfocarbe a récemment été mis en cause par l'Agence de sécurité sanitaire (Anses) en France qui a alerté sur la surexposition des enfants à cet herbicide, alors que l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a classé le S-métolachlore comme susceptible de provoquer des cancers. Concernant le tébuconazole, il est considéré comme "reprotoxique", c'est-à-dire qu'il est susceptible de nuire au fœtus, indique dans sa fiche technique l'Institut National de Recherche et de Sécurite (INRS) alors qu'il est également considéré comme toxique pour les organismes aquatiques. Enfin, plusieurs études scientifiques, comme celle menée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), estiment qu'il remplit les critères pour être considéré comme un perturbateur endocrinien chez les mammifères. Des critères qui devraient conduire à l'interdiction de la substance en Europe, pointe Générations Futures.

Concernant le chlorotoluron, il est classé par l'ECHA comme suspecté cancérigène et reprotoxique, tandis que le fluféncet est une substance active appartenant à la famille des PFAS, plus connus sous le nom de "polluants éternels", régulièrement dénoncés pour leur action néfaste sur la santé et l'environnement en raison de leur durée de vie dans les sols.

Un système à revoir ?

Avec les recours lancés, Générations Futures s'attaque au système d'évaluation et d'autorisation des pesticides en Europe. Un système dont "les failles permettent le maintien de nombreuses substances pesticides dangereuses pour la santé et/ou l'environnement sur le marché pendant de longues années", dénonce l'ONG. "En effet, de très nombreuses substances pesticides bénéficient de prolongations d’approbation pour 5, 6, 8, 10 ou même 11 années au-delà du délai d’approbation initial au motif principal que l’évaluation a pris du retard ! Et pourtant, on sait déjà, dans bien des cas, que ces substances sont dangereuses pour la santé et/ou l’environnement", précise-t-elle encore.

Generations Futures

En parallèle de ces demandes, l'ONG appelle également le gouvernement français et l'Anses à prendre des mesures contre ces substances. Si le S-métolachlore devrait être interdit en Europe en 2024 et que les usages du prosulfocarbe ont été restreints, l'organisation demande des mesures similaires pour les trois autres pesticides.