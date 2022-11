Saint-Nazaire : le premier parc éolien en mer de France tourne désormais à plein régime

Dix ans après le lancement du projet, toutes les éoliennes sont désormais fonctionnelles : le premier parc éolien en mer de France tourne depuis mercredi à plein régime, au large de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. "EDF Renouvelables et EIH S.a.r.l. (...) ont l'honneur d'annoncer la mise en service complète du parc éolien en mer de Saint-Nazaire d'une capacité installée de 480 MW", a fait savoir EDF dans un communiqué.

Le parc a été inauguré en grande pompe hier en début de soirée, en présence des représentants d'EDF Renouvelables et de ses partenaires, ainsi que de représentants d'autres parties prenantes : l'État, des collectivités ainsi que des associations professionnelles et environnementales. "C'est la première fois que l'on produit de l'électricité éolienne maritime en France", a salué auprès de Ouest-France Bruno Bensasson, président-directeur général d'EDF Renouvelables, soulignant sa "grande fierté".

Les intervenants ont également souligné "les quelque 1500 séances de travail avec les acteurs locaux et plus de 300 réunions d’information pour réduire autant que possible les contraintes", toujours selon le quotidien régional.