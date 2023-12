"Sang des glaciers" : le mystère s’éclaircit sur le phénomène de l'algue des neiges

Ce sont de petits organismes qui font régulièrement leur apparition sur les glaciers alpins au printemps. Sanguina nivaloides, une micro-algue scientifiquement identifiée en 2019, intrigue les scientifiques. Une étude publiée par le CNRS vient d'en révéler certains mystères.

C'est un phénomène que les scientifiques peinent encore à expliquer. Chaque printemps, certains glaciers alpins - et plus globalement dans plusieurs régions du monde - se teignent d'une fine couche rouge ou orangée qui intrigue les promeneurs comme les chercheurs. Une couleur due à une petite algue, Sanguina nivaloide, aussi surnommée "sang des glaciers" en raison de sa teinte.

Depuis plusieurs années, ces micro-organismes sont attentivement étudiés par les chercheurs pour comprendre comment ils se développent, comment ils survivent à de telles altitudes et surtout leur évolution dans le contexte du changement climatique dû aux activités humaines. Des questions auxquelles, pour la première fois, une équipe de scientifiques du CNRS, du CEA, de Météo-France, de l'INRAE et de l'Université de Grenoble ont pu apporter quelques réponses.

Un modèle d'adaptation

Ainsi, dans leurs résultats publiés en novembre dans la revue Nature Communications, ils apportent un premier élément sur le développement de la petite algue. Contrairement à ce qui était pressenti, elle ne vit pas dans les cristaux de glace mais "elle se développe dans l'eau liquide qui circule dans la neige, en périphérie des cristaux", pointe le CNRS dans un communiqué. Les chercheurs ont également découvert que Sanguina était parcourue de petites rides augmentant sa surface de contact avec l'extérieur, une technique qui lui permet "de mieux extraire les ions nécessaires à sa croissance d'un milieu extrêmement pauvre en nutriments".

Autre prouesse de ces petits organismes uniques, contrairement à la plupart des végétaux, ses structures en lamelles où la photosynthèse a lieu ne sont pas dirigés dans une seule direction, mais s'ouvrent en éventail, de façon à recevoir la lumière dans toutes les directions. "Une adaptation propre à la vie dans la neige, un milieu où la lumière se diffuse et se réfléchit comme dans une galerie des glaces", détaillent les scientifiques. Enfin, les pigments rouges de l'algue ne lui serviraient pas à protéger son noyau cellulaire du rayonnement UV, mais à se protéger de l'intensité lumineuse en montagne lorsque la neige fond. D'où l'apparition de la coloration au printemps.

Au-delà de ces découvertes, Sanguina est encore entourée de certains mystères. Par exemple, après la fonte des neiges, l'algue se retrouve dans le sol. Elle entreprend alors "une véritable métamorphose pour s'adapter à un milieu radicalement différent", un processus que les scientifiques cherchent aujourd'hui à comprendre, puisqu'il n'a encore jamais été étudié. "Et le temps presse", alerte le CNRS. "Tout l'écosystème dépendant de Sanguina nivaloides est menacé par le changement climatique et la réduction de l'enneigement en montagne".

Une algue dangereuse pour les glaciers ?

Un processus que la petite algue pourrait même contribuer à accélérer, puisqu'en recouvrant les glaciers de rouge, elle diminue la capacité de la neige à réfléchir la lumière du soleil. Selon des études, ces organismes microscopiques pourraient ainsi être responsables de jusqu'à 12% de la fonte annuelle de la calotte groenlandaise, où d'autres recherches sont menées. Un taux qui représente environ 32 milliards de tonnes de glace, soit un chiffre "colossal" pour les chercheurs.

Mais ce lien devra encore être étudié et documenté, notamment dans les Alpes, où une équipe de chercheurs grenoblois a lancé le projet Alpalga en 2021, pour mieux documenter l'évolution de la petite algue dans le contexte du changement climatique et de la hausse des températures. Selon leur hypothèse, Sanguina nivaloides pourrait bénéficier de ces conditions, et surtout des hausses de concentration de CO2 dans l'atmosphère, qui lui permettraient de se développer plus rapidement, accélérant encore un peu plus la fonte de la neige et des glaciers en montagne.