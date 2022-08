Une nouvelle étude pourrait révolutionner nos techniques de lutte contre les moustiques

Olena Riabinina, de l'Insect Neuro Lab de l'Université de Durham, qui n'était pas impliquée dans la recherche, a déclaré : "Nous savions déjà que les moustiques étaient faits pour piquer les humains. Mais cette recherche nous dit que leur système olfactif est différent et plus complexe que nous ne le pensions. Les interventions basées sur ces nouvelles informations pourraient être très prometteuses." Même son de cloche pour Marta Andres Miguel, de l'University College de Londres, qui n'était pas non plus impliquée. "Il s'agit d'une découverte remarquable non seulement du point de vue de la biologie fondamentale, mais également du point de vue du contrôle des maladies, car elle ouvre de nouvelles voies pour le développement de nouveaux outils pour contrôler les moustiques".