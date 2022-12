Sapin naturel ou artificiel, lequel choisir pour un Noël écolo ?

Ce qui est certain, c’est que les Français préfèrent toujours l’authentique au plastique. En 2021, 22,3% de foyers se sont dotés d’un sapin de Noël, selon un sondage de l’institut d’études Kantar. Et parmi eux, 19,8% ont opté pour un sapin naturel et 2,7% pour un sapin artificiel (les 0,2 points restants étant imputables à la marge d'erreur). Mais dans l’imaginaire collectif, la réutilisation d’un sapin en plastique chaque hiver suffit à le rendre plus écologique. Or, la réalité est plus complexe. Selon une étude menée en 2009 à Montréal par le cabinet Ellipsos, il faudrait même l’utiliser pendant plus de vingt ans pour que l’arbre soit plus écoresponsable.