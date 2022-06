Sceptique, ralentiste, je-m'en-foutiste... Et vous, quel climato êtes-vous ?

Les 4 premières catégories concentrent la grande majorité de la population planétaire. La principale raison à cela est l’ignorance de la gravité du sujet, suivi de près par les conséquences de notre modèle de société prédateur du vivant. Les activistes environnementaux et les scientifiques désespérés du climat représentent une infime part des 7,7 milliards de passagers éphémères de la Terre. Les climato-réalistes se reconnaissent facilement, ils sont généralement jeunes et éduqués, ont comme égérie une jeune Suédoise et passent pour des emmerdeurs naïfs auprès des partisans des énergies fossiles, souvent âgés et cupides, dont l’horizon n’est que de mourir les plus riches du cimetière, en laissant aux enfants du monde le soin de réparer leur inconséquence. Et vous, quel climato êtes-vous ?