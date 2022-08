Sécheresse : 11 tonnes de poissons asphyxiés dans un étang de la Loire

La sécheresse a encore frappé, cette fois-ci dans le département de la Loire : 11 tonnes de poissons ont été retrouvés asphyxiés dans un étang à Mably. Une opération de sauvetage a malgré tout permis de sauver 1% d'entre eux.

80 bénévoles ont "retiré 10,5 tonnes d'animaux morts lundi [22 août] et encore 500 kilos ce (mardi) matin" de l'étang Cornillon, situé sur la commune de Mably, en aval du barrage de Villerest (Loire), a indiqué Vincent Garnier, le responsable du développement de la Fédération de pêche du département de la Loire. Près des trois-quarts des animaux asphyxiés étaient des carpes et il s'agissait pour le reste de carnassiers tels que sandres, black-bass, anguilles, ainsi que des silures ramenés par les crues de la Loire, et des poissons blancs.