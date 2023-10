Sécheresse : ces départements où les contrôles ont augmenté

Selon ce document de l'OFB, sur les 7 031 opérations menées depuis cette date, 243 manquements aux règles et 134 infractions ont été relevés. C'est moins que l'an dernier, quand les agents et forces de l'ordre avaient constaté 716 manquements et 823 infractions.

Après la sécheresse catastrophique de l'été 2022 et ses conséquences en pagaille, les comportements semblent avoir été plus vertueux. Mais c'est aussi parce que le nombre de contrôles a été moindre (9 522 opérations l'an dernier).